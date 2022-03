UUS HOOAEG! | VIDEO | Coopi klient läks poodi ning ootamatult kingiti talle seal uus Toyota: see autovõit oli küll kümnesse! 

Ülle elab Coopi poest kümne kilomeetri kaugusel ning käib kaupluses umbes korra nädalas. Kuigi aeg-ajalt väisab ta ka teisi Koeru poode, on põhiostudeks parim koht just Coop. „Tuleb lihtsalt vaadata, kus mida pakutakse, sest kaubad ja hinnad on erinevad. Mul on Coopi pangakaart ning siin on päris palju sooduspakkumisi ja saan ka boonuspunkte kasutada. Näiteks võtan Coopist tavaliselt puuviljad, sest muudes Koeru poodides nii suurt valikut ei ole,“ seletab Ülle. Alati jõuavad ostukorvi banaanid ning eestimaine kurk, mis on Coopis tunduvalt parem kui muudes kauplustes.

Coopi puhul kiidab Ülle ka avarust – et kauplus on suur, on seal mugav käruga ringi liikuda.

Kuna Ülle elab poest piisavalt kaugel, on sõiduvahend tema jaoks hädavajalik. „Maainimene ilma autota ei saagi,“ tõdeb ta. Matusebüroo omanikul Üllel on kasutada tööautod, kuid juba mõnda aega oli ta mõelnud, et äkki peaks ka ühe tavalise sõiduki soetama. „Taolisi kasutatud autosid olen portaalidest juba täitsa pikalt vaadanud, aga midagi pole välja valinud. Päris uhiuut autot ei ole mul aga kunagi enne olnud,“ kõneleb Ülle.

Toyota Rav4 puhul meeldib võitjale, et see on hübriid ning sel on mitmekülgsed kütuse kasutusvõimalused. Kuigi Ülle kinnitab, et mõtleb alati oma käigud hästi läbi ning mõttetuid sõite ei tee, siis praeguste hinnatõusude valguses on hübriid siiski kasulik valik. „Ja minu meelest on sellel autol ka väga kena välimus. Uue auto lõhn on samuti teistsugune. Vana autot võid seest kemikaalidega puhastada, aga külge jääb ikka kemikaalilõhn,“ mõtiskleb ta.

„See autovõit oli küll kümnesse!“ õhkab Ülle.

Autovõitu tähistatakse koogi ja kohviga

Ülle on elanud peaaegu terve elu Koerus ning ta on sellega väga rahul. „Minu meelest on Koeru hea koht, kus elada – eriti, kui see on nii omaseks saanud. Olen siin sündinud ja kasvanud ning kogu tutvusringkond on siin. Mida väiksem kogukond, seda rahulikum elu on. Inimesed oskavad üksteist hoida ning teineteisest ei sõideta üle,“ arutleb ta.