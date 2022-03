ÕL VIDEO | Kaitsepoliitika asekantsler Tuuli Duneton: Venemaa rünnakud Ukraina tsiviilobjektide ja inimeste vastu ägenevad

Kaitseväe Akadeemia ülem-rektor brigaadikindral Vahur Karus andis ülevaate viimastest arengutest Venemaa-Ukraina sõjas. „Otsustavad rünnakud Kiievi idapoolsete linnaosade poole eile öösel ei toimunud. Harkivis on Vene üksus kandnud väidetavalt suuri kaotusi. Samas on Vene üksused röövinud järjekordse linnapea, selline tegevus jätkub ilmselt ka edaspidi. Jätkub Mariupoli pommitamine eesmärgiga murda vastupanu, Krimmi lõunasuunas on olukord muutusteta.“

Duneton andis ülevaate Londonis toimunud ühendekspeditsiooniväe kohtumisest, kus osales ka Ukraina president Zelenskõi, kes taotles nii poliitilist kui ka sõjalist toetust. Riigipead on Dunetoni sõnul valmis rohkem Ukrainat abistama. Kohtumisel arutati ka, kuidas leida erinevaid koordineerimismehhanisme ja rahastamist.

Veel toimus sel nädalal NATO kaitseministrite kohtumine, kus osales ka Ukraina esindaja. Seal kutsuti üles Venemaad Ukraina territooriumilt oma vägede väljatoomist ja mõisteti Vene agressioon hukka. „Venemaa peab vastutama sõjakuritegude eest.“

Lisaks rõhutati vajadust lisasanktsioonide järele, mis toob samas kaasa kahju ka läänemaailmale. „See kahju on vaja ära kannatada, et see sõda ei laieneks edasi. See kahju meile on aga võrreldamatu sellega, mida Ukraina praegu kannab,“ rääkis Duneton.

Välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler Erki Kodar tõi välja, et Venemaa väljaviskamine Euroopa Nõukogust on märk lääne ühtsusest. „See on ka Venemaale prestiiži kaotus.“