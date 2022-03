Tiit Kuresilma | Mis saab Venemaast 

„Midagi ei saa. Tänasel Venemaal pole tulevikku – ei halba, ega veel vähem head“ – nii on kirjutanud vene asjatundja*: „Venemaa alustas sõda, milles Vene armeel on ainult üksainus perspektiiv – häbiväärne lüüasaamine. Putin alustas Ukrainas sõda, sest tema ümber on jäänud ainult idioodid, argpüksid ja silmakirjatsejad…Mõned kardavad, et hulluks läinud Kremli kääbus hakkab tuumalõhkepeadega rakette igas suunas välja laskma. Kuid ta ei saa seda ise teha... Pealegi silmakirjatsejad ei tee sellist enesetapjalikku sammu. Ma arvan, et just nemad lasevad maha või kägistavad kremli kääbiku ja ajavad tema kaela kõik patud“.