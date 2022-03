Kantar Emor: Reformierakond taastas selge liidripositsiooni 

ERR -i tellitud Kantar Emori uuringust selgus, et kui homme toimuksid riigikogu valimised, annaks Reformierakonnale oma hääle 26 protsenti valijatest. Jaanuaris oli Reformierakonnal toetajaid 19 protsenti ja veebruaris 20 protsenti.

Kolmandal-neljandal kohal olid märtsis võrdselt 18 protsendi suuruse toetusega Keskerakond ja EKRE (täpsemalt on Keskerakond veidi ees 18,1 protsendiga, EKRE toetus on 17,7 protsenti). Keskerakonna toetus oli jaanuaris-veebruaris 20 protsenti, EKRE oma jaanuaris 22 ja veebruaris 20 protsenti ehk aasta esimese kuuga võrreldes on EKRE toetus kukkunud enim.