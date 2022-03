OTSEBLOGI | ÜRO: umbes 10 miljonit ukrainlast on pidanud Venemaa sissetungi tõttu ümber asuma. Lahingus hukkus 12 lapse ema 

Ukraina sõjaväe peastaabi hinnangu kohaselt on kolm nädalat kestnud sõjategevuses langenud umbes 14 000 Vene sõdurit. Ameerika Ühendriikide luureteenistuse hinnangul on Venemaa kaotanud Ukraina pinnal üle 7000 sõduri ja vigastatuid on hinnanguliselt 21 000.

Pärast Venemaa tungimist Ukrainasse on hukkunud vähemalt 107 last ja haavatud üle 120, teatas Ukraina peaprokuratuur. Kõige rohkem on hukkunud lapsi Kiievis, Harkivis, Donetskis, Tšernigovis, Sumõs, Hersonis, Mõkolaivis ja Žõtomõri piirkonnas. Üle 410 õppeasutuse on mürskudes kannatada saanud ja 63 neist on täielikult hävinenud. Vähemalt 11 haiglat on pommitatud.

President Biden nimetas kolmapäeval Putinit sõjakurjategijaks, mis tekitas Kremlis suurt pahameelt. Neljapäeval kasutas ta juba kraad kangemaid sõnu, öeldes, et Putin on „mõrvarlik diktaator, puhas pätt, kes peab ebamoraalset sõda Ukraina rahva vastu“.

Prantsuse president Emmanuel Macron ütles reedel tunni kestnud telefonikõnes Venemaa presidendile Vladimir Putinile, et on väga mures olukorra pärast Mariupolis ja nõudis veelkord viivitamatult relvarahu kehtestamist.

Mariupoli draamateatri rusudest on seni suudetud päästa 130 inimest. Linnavolikogu on teatanud vaid ühest raskelt vigastatud inimesest – surmajuhtumite kohta teateid pole.

USA kõrge kaitseametnik: Venemaa sõjaline edasitung Ukrainas on enam kui kolm nädalat pärast invasiooni suures osas seiskunud. Venemaa pole Kiievi suhtes olulisi edusamme teinud. Mariupol ja Tšernihiv on isoleeritud. Venemaa pole Harkivis nähtavaid edusamme teinud.

ÜRO sõnul on umbes 10 miljonit ukrainlast Venemaa sissetungi tõttu ümber asunud. ÜRO migratsiooniagentuur ütleb, et Ukraina sees on ümber paiknenud ligi 6,5 miljonit inimest, välismaale on seni läinud 3,2 miljonit inimest. See tähendab, et umbes veerand Ukraina 44 miljonist inimesest on olnud sunnitud oma kodust lahkuma.

