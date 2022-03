Vambola Paavo | Teeme raudtee ülesõidukohad lõpuks ometi ohutumaks 

Külitse ülesõidul sõitis Elroni reisirong otsa veoautole, kaheksa inimest sai viga. Foto: Aldo Luud

Sagenenud õnnetused raudteel, eriti mootorsõidukite kokkupõrked rongidega peaksid panema tegutsema vastavad ametkonnad. Hiljutine õnnetus Tartumaal Külitse raudteeülesõidul tõestas veenvalt, et ohtlikud raudteeületused tuleb varustada tõkkepuudega. Neid on viimastel aastatel küll juurde lisandunud, ent see on näputäis. Asjad liiguvad kahetsusväärselt aeglaselt.