Juhtkiri | Oleme eurooplased põgenikke aidates 

Arvestades, et 24 tuhat inimest on sama palju kui Põlva linnas ja maakonnas elanikke, on Eesti üle ootuste hästi hakkama saanud. Seni oleme hädalised suutnud majutada nii, et pole pidanud neid näiteks spordisaalidesse hulgakesi üheskoos elama panema, välja külma kätte jätmisest rääkimata. Kui algul ka on segadusi olnud, siis on tulnud see mitte lohakusest, vaid olukorra uudsusest ning loodetavasti hakkab masinavärk politseiameti juhtimisel kenasti tööle.

Et põgenike vastuvõtmist toetab tervelt 82 protsenti eestimaalastest, siis riigi, toetajate ja vabatahtlike koostöös on tunduvalt hõlpsam ühist vankrit vedada. Oluline on seegi, et Eesti ei tegele ainult siia saabunutega, vaid on aidanud Ukrainat nii relvadega kui humanitaarabiga sõjapiirkonnas elanike olukorra kergendamiseks.

Kuid esmase ulualuse pakkumise juures on vaja vaadata ka tulevikku, sest isegi kui põgenikud soovivad sõja lõppedes Ukrainasse tagasi pöörduda, siis ei pruugi see paljudel võimalik olla, kui nende kodud on purustatud ja sealne elu pikaks ajaks häiritud. Kuna tööpuuduse kõrval on meie ettevõtted juba pikemat aega nurisenud tööjõupuuduse üle, siis nüüd on avanemas võimalus ukrainlastele tööd pakkuda. Seni ukrainlasi kasutanud tööandjad pole ju kitsid olnud nende töökuse kiitmisega. Omaette väljakutse on seni saabunud ligi 9000 last meie haridussüsteemile, pakkudes neile eesti- ja ukrainakeelset ning eestimeelset haridust seni ajuti õilmitseva venemeelse hariduse asemel.