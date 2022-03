IME KESET ÕUDUST: Mariupoli teatripommitamises on ellujäänuid

Draamateatri fassaad hävis, kuid varjend pidas õnneks vastu. Foto: EPA/Scanpix

Mariupolis tegutseva Donetski draamateatri keldris varjub pommirahe eest mitusada, mõnedel andmetel kuni 1200 naist, last ja vanurit. Selleks, et vaenlane mõistaks, keda imposantse hoone seinad kaitsevad, on selle kummalgi küljel asfaldile joonistatud suured tähed: „ДЕТИ“ – „LAPSED“. Pommid aga langevad sellest hoolimata.