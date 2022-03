SÕPRUS LÕPPENUD: Tartu saadab töömehed suudlevate tudengite purskkaevu kallale 

Tartu sümboliks saanud suudlevate tudengite purskkaevu ümbritsevale madalale müürile on needitud kõikide Tartu sõpruslinnade nimed, tahvli asukoht osutab ilmakaarele, kuhu sõpruslinn jääb. Lisaks nimele on metalltahvlile märgitud sõpruslinna kaugus Tartust. Sarnaselt purskkaevu kaunistava kujuga on ka tahvlid valmistanud skulptor Mati Karmin.