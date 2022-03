PRIISKAMISE UUED ASJAOLUD: Repinski üüris korterit Lasnamäel turuhinnast kallimalt ja maksis 5000 eurot sulas ette 

ÜKS JAMA AJAB TEIST TAGA: Mäletatavasti püsis Martin Repinski ministriametis vaid paar nädalat, sest oli sunnitud skandaalide tõttu tagasi astuma. Skandaalid on temaga kaasas käinud ka riigikogus. Foto: Robin Roots

Parlamendisaadik Martin Repinski väide, et ta vajab maksumaksja rahaga hüvitatud üürikorterit juhuks, kui on koju Viimsisse sõitmiseks liiga väsinud, kõlab nüüd juba õige kummaliselt – üürilepingust selgub, et see korter asub Lasnamäe tagaotsas Kärberi tänaval, kuhu sõitmiseks kulub umbes sama kaua aega kui Viimsisse minekuks.