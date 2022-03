VABATAHTLIKULT KOHUSTUSLIK? Tallinn otsib sõjapõgenike aitajaid loomaaiast ja muuseumist 

Tallinna linnavalitsusest eelmisel nädalal välja saadetud kiri asutuste juhtidele on lühike, kuid konkreetne. Nimelt et üles ehitatakse süsteemi, kus iga asutus annab kindla arvu töötajaid, kes vabastatakse põhitööst, et nad saaksid sama palga eest aidata Tallinna saabuvaid Ukraina sõjapõgenikke. Eeskätt käib jutt põgenikekeskusest Niine tänaval. Kuna keskus töötab ööpäevaringselt, tähendaks see ka öiseid vahetusi. Kirja järgi peaks uus süsteem toimima märtsist mai keskpaigani. Seni on Ukraina sõjapõgenikega toimetanud linnatöötajatest vabatahtlikud, kuid see polevat jätkusuutlik.