Mihhail Kõlvart kohtus Ukrainas Lvivi linnapeaga 

Mihhail Kõlvart külastas täna ka Lvivi Shevchenko rajooni põgenike vastuvõtuvõtukeskust, Lvivi haiglat ja põgenike ajutist majutuskohta Les Kurbase teatris. „Kodust lahkumine sõjaolukorras on inimeste jaoks tohutu tragöödia, aga on näha, et kohalik linnavõim teeb kõik selleks, et inimesi vastu võtta, ajutiselt majutada ja osutada vajalikku esmast abi. Samamoodi on põgenike vastuvõtt korraldatud ka Tallinnas,“ ütles Kõlvart.