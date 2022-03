Mati Raidma: „Loodame, et soomlased saavad oma NATO-kompleksist üle.“ 

„Loodame, et soomlased on täna toimuva Ukraina sõja taustal tajunud, et Venemaa agressiivne loomus ei ole midagi, mis aja jooksul muutuks ning nad saavad üle oma NATO debatti aastaid kummitanud paradoksist, mille kohaselt rahulikel aegadel pole NATOga liitumine vajalik ning kriisiolukorras mõjuks see jällegi provokatiivselt,” ütleb riigikogu Eesti-Ukraina parlamendirühma esimees Mati Raidma, kommenteerides meie põhjanaabrite NATO-dilemmat.