Toomas Alatalu | Kes lõpetab Putini sõja Ukrainaga? 

USA ja Euroopa tänastel juhtidel on raske mõista oma eelkäijaid, kes 2008.a. ja 2014.a. lihtsalt andestasid Kremlile tema toonased vallutused ja uskusid Venemaa poolseid selgitusi. Tegelikult väärivad pidevat meenutamist ka kaks Tšetšeenia sõda, mida Lääs on aastaid lihtsalt mahavaikinud. Tänu Ukraina juhtkonna vaprusele on tänane sõda veninud ja paljastanud kogu barbaarsuse, millega Vene armee sõdib Kremli mõju taas- ja uuskehtestamise nimel. Kõik see toimub siiski uues olukorras – esiteks toimub suur sõda jälle Euroopas (karm tõde selles, et tegelikult on lääneeurooplased üsna leigelt võtnud viimaseid sõdimisi Aasias-Aafrikas) ja teiseks toimub see digiajastul, mil kõigil teadmised suuremad (kas 1990ndatel teati, kus asub Kosovo või Tšetšeenia?) ja kogu toimuv on nähtav peo peal ehk nutitelefoniga.