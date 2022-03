VIDEO | Kaja Kallas: üks on kindel – ees seisavad väga rasked ajad

Nagu tavaks, algas pressikonverents taas sõjauudistega. „On täiesti sürreaalne, et meile nii lähedal käib sõda ja seda 2022. aastal,“ rääkis peaminister Kaja Kallas, et Eesti oli üks esimesi riike, kes otsustas Ukrainale sõjalist abi anda. „Oleme andnud humanitaarabi 220 miljoni ulatuses. See teeb Eesti per capita üheks suuremaks Ukraina toetajaks.“

Euroopa Liidu tasandil on oluline, et Ukraina ja Moldova elektrivõrk sünkrooniti Kesk-Euroopa võrku. „Kui Ukrainal see õnnestub ja võrk jääb püsima, siis ka Eesti saab end kiiremini sünkroniseerida end sinna võrku.“

Kallas lisas, et Venemaa visati Euroopa Nõukogust välja. „Sõnum on see, et agressoril ei ole meie seas kohta.“ Rahvusvaheline kriminaalkohus andis Ukrainale esialgse õiguskaitse ning käskis Venemaal sõjategevuse kohe lõpetada. „See on tugev sõnum kõikidele, et Putini režiim on kuritegelik,“ toonitas Kallas.

Venemaale kehtestatud sanktsioonidel on mõju ka Eestile. „Hetkel on esialgseid majandusmõjusid võimatu hinnata,“ tõdes Kallas, et juba on ka tarneraskusi olulistes sektorites. „Üks on kindel, et ees seisavad väga rasked ajad ja me peame selleks valmistuma. Sanktsioonide mõju, mida me tajume kohe ja tõenäoliselt ka pikalt, puudutavad kütust, puitu, elektrit, gaasi ja väetisi. Need on sektorid, kus me tunneme ka hinnatõusu või sootuks sisendite puudumist. Osa sektoreid saab pihta, sest toorainet ei tule.“

Kallas puudutas ka sõjapõgenike olukorda Eestis. „Ukrainast on põgenenud üle kolme miljoni inimese ja mul on väga hea meel, et eestlased on olnud väga suure südamega ja tahavad aidata.“

Peaminister nentis, et et keegi polnud valmis, et põgenikke tuleb hetkega nii palju. „Me vastutame nende inimeste eest. Keskendume siis neile, kes on siin, mitte neile, kes on seal piiril. Hädaolukorras tahavad inimesed tegutseda, aga seda peab tegema otstarbekalt ja sihitult. Inimeste äratoomine on kõige lihtsam, neid kohapeal aidata on raskem.“