Tõsielustaar Helen Kõpp pöördus foto pärast kohtusse  

Õhtuleht on varasemalt kirjutanud, et aset on leidnud suuremat sorti leke, mille käigus on häkkerid küüned taha saanud tervele kuhjale OnflyFansi sisuloojate kaubale. Mitmete välismaiste kasutajate seast torkasid silma ka mõned eestlased, näiteks tõsielusaatest „Prooviabielu“ tuttav Helen Kõpp.

Nüüd on asi jõudnud kohtusse, kus on Helen Kõpp nõue foto valdamise eest ja kommentaaride eest. „Meie klient jagas netis leiduvat fotot ja lisas sinna kommentaari. Kõpp väidab, et seda pilti ei olnud OnlyFansis üleval,“ selgitas esindaja Õnneli Matt. Kohtumenetlus kestab, otsust veel ei ole.