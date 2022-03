Õigusteadlane: kõigilt Vene kodanikelt ei saa valimatult Eestis relvaluba ära võtta  

Eesti on õigusriik ning relvaluba saab isikult ära võtta ikka ainult seaduse alusel, kinnitab Jaan Ginter. Relvadega seonduvat reguleerib relvaseadus, relvalubade andmisega ja nende lubade kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamisega tegeleb Politsei- ja Piirivalveamet. Algselt ei olnud relvaseaduses ühtegi sätet, mis oleks ainult isiku ohtlikuks tunnistamise alusel võimaldanud relvaluba ära võtta, räägib Jaan Ginter, kelle sõnul tekkis selline säte meil seoses 2007 aasta aprillirahutustega (Tõnismäelt pronkssõduri äraviimisel tekkinud rahutustega)- relvaseadust täiendati sättega, mis lubab relvaloa kehtetuks tunnistada, kui loa omaja on enda või teise isiku turvalisust ohustava eluviisi või käitumise tõttu sobimatu seda liiki relva soetama või omama. 2018. aastal lisati sinna veel säte, mis lubab relvaloa kehtetuks tunnistada, kui loa omaja suhtes on põhjendatud kahtlus, et ta võib ohustada Eesti vabariigi julgeolekut. „Kumbagi neist alustest ei saaks kohaldada ilma eranditeta kõigi Venemaa Föderatsiooni kodanike suhtes. Me oleme ju näinud, et Venemaa kodanike seas on väga erinevate vaadetega inimesi,„ kõneleb Ginter. „Osa neist on nüüd viimastel nädalatel, oma vabadust ohtu pannes, Moskvas ja Peterburis sõjavastastel demonstratsioonidel osaledes selgelt näidanud seda, et väga tõenäoliselt vähemalt nende osas ei ole meil põhjust arvata, et nad ohustavad Eesti Vabariigi julgeolekut või, et nad oleksid enda või teise isiku turvalisust ohustava eluviisi või käitumise tõttu sobimatu relva omama.“