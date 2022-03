IGAPÄEVANE 9/11: Zelenskõi mängis ameeriklaste hingekeeltel 

Briti luureraport osutab, et Vene vägedele põhjustab tugevat peavalu Ukraina maastik. „Vene väed on jäänud suuresti seotuks Ukraina teedevõrgustikuga ja on näidanud üles vastumeelsust maastikumanöövrite suhtes. Ka sildade hävitamine Ukraina vägede poolt on mänginud olulist rolli Venemaa edasitungi pidurdamisel.“

Euroopa Komisjoni esindus Eestis teatas, et Ukraina ja Moldova elektrivõrgud on edukalt sünkroniseeritud Mandri-Euroopa elektrivõrguga. „See aitab Ukrainal hoida oma elektrisüsteemi stabiilsena ning kodud sooja ja valgena sel süngel ajal. Ühtlasi on see ajalooline verstapost ELi ja Ukraina suhetes – selles valdkonnas on Ukraina nüüd Euroopa osa,“ vahendab komisjoni pressiteenistus. Uudis elektrivõrgu ühendamisest käis läbi ka Zelenskõi Twitterist, kus ta eraldi tänab Euroopa Komisjoni energeetikavolinikku Kadri Simsonit. Euroopa Nõukogu otsustas lõpetada Venemaa liikmesuse. NATO liitlased aga ühinesid otsusega mitte kehtestada Ukraina kohale lennukeelutsooni. „Me näeme hävingut, me näeme inimkannatusi Ukrainas, kuid see võib muutuda veelgi hullemaks, kui NATO võtab kasutusele meetmed, mis muudaksid selle täieõiguslikuks sõjaks NATO ja Venemaa vahel,“ sõnas alliansi peasekretär Jens Stoltenberg.