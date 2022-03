Eliis Salm | Eestimaalaste tarbimisharjumused nõuavad viis maakera 

Esmaspäeval, 14. märtsil tähistati emakeelepäevale lisaks ületabimise päeva ehk ökoloogilise võla või üleulatuse päeva, inglise keeles Overshoot Day. See on päev, milleks on ära tarbitud kõik selleks aastaks ette nähtud ressursid, mida Maa on võimeline aastaga taastootma. Kui kõik inimesed maailmas tarbiksid nii nagu keskmine eestimaalane, oleks vaja viis maakera.