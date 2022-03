60 miljonist sai 94 miljonit: Tartusse kavandatav Süku läheb Kultuurkapitalile pööraselt kalliks 

TÖÖTAVAD SÜKU RAJAMISE NIMEL: Tartu abilinnapead Lemmit Kaplinski ja Gea Kangilaski on veendunud, et südalinna kultuurikeskuses kujuneb magnet tervele Lõuna-Eestile. Foto: Aldo Luud

„Me peame aru saama, et see ligi 100 miljonit tuleb maksumaksja rahast. See ei ole mingi anonüümne rahapott, vaid see tuleb millegi arvelt. Ma arvutasin välja, et 100 miljoni eest saaks kõikide Eesti õpetajate palka üheks aastaks tõsta 22 protsenti,“ põhjab Tartu linnavolikogu liige, erakonna Eesti 200 esimees Kristina Kallas Tartusse kavandatud südalinna kultuurikeskuse ehk Süku pöörast kallinemist.