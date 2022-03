Lauri Läänemets: sotsiaaldemokraadid ei toeta Jüri Ratase jätkamist riigikogu esimehena

„Ei maksa unustada, et Ratase puhul on tegu Keskerakonna esimehega, kellel võttis väga kaua aega Keskerakonna ja Ühtse Venemaa koostöölepingu lõpetamine. Sellega viivitati isegi pärast kallaletungi Ukrainale. Ja kahetsusväärselt on nii Keskerakond kui ka Keskfraktsioon Venemaa agressiooni küsimuses lõhki. Ratas pole nii põhimõttelises küsimuses suutnud hoida oma erakonda ühtsena,“ põhjendas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets.

Sotsiaaldedmokraadid heidavad Ratasele ette ka seda, et pole seisnud selle eest, et lõpuks tõuseksid palgad riigikogu kantseleis. „Riigikogu ametnike palgad on olnud aastaid külmutatud olekus, mis on toonud kaasa heade inimeste lahkumise ja mille tõttu hakkab kannatama ka seadusloome kvaliteet,“ märkis Läänemets.