Ukraina sõja eest põgenenud pered soovivad Tallinnas 400 lasteaiakohta ja 1200 koolikohta 

Lasteaia- või koolikoha saamiseks munitsipaalkoolis tuleb ajutise kaitse saanud Ukraina inimestel anda oma soovist teada Niine 2 vastuvõtukeskuses, seepeale võtab Tallinna haridusamet peredega ühendust. Haridusamet viib läbi ka infotunde majutuskohas viibivatele Ukraina peredele.

Ukrainast saabuvate laste ja noorte haridustee jätkamiseks on linn töötanud välja esmase ehk lühikese plaani, mis on mõeldud käesoleva ehk 2021/22. õppeaasta lõpuni. „Selle plaani puhul oleme arvestanud, et lapsed vajavad uute oludega kohanemiseks aega ning me veel ei tea täpselt, kui paljud neist jäävad püsivalt Tallinnasse ja asuvad siin õppima. Samaaegselt oleme välja töötamas ka pikaaegsemat plaani, et valmistuda uueks õppeaastaks,“ märkis Belobrovtsev. „Ent praeguse plaani kohaselt korraldame lastele nii-öelda päevakooli formaadis tegevusi, kus lapsed saavad osaleda huvitegevustes ning samas ka mõnede õppeainetega, nagu kehaline kasvatus, kunst ja muusika. Koolikohtade pakkumisega oleme juba ka alustanud. Päevakooli vormis on praegu valmis tegevusi pakkuma 14 Tallinna kooli, kuid ilmselgelt jääb neist väheseks ning praegu kaardistame veel täiendavalt koole, kes oleksid valmis õppimisvõimalusi pakkuma.“

Praeguse seisuga soovib Tallinnas lasteaiakohta ca 400 Ukraina sõja eest Eestisse tulnud last ja koolikohta 1200 Ukraina õpilast.

Haridusteenuse saamiseks on olulised ajutine kaitse, Eesti isikukood ja alaline elukoht. Alates 9. märtsist saavad sõja eest Eestisse tulnud Ukraina kodanikud ja nende pereliikmed taotleda politsei- ja piirivalveametist ajutist kaitset ehk aastast elamisluba. Pärast ajutise kaitse taotlemist saavad nad sarnased õigused nagu on Eesti elanikel, sealhulgas ka õiguse siin õppida.

Eesti vabariigi põhiseaduse kohaselt on igaühel õigus haridusele, põhiharidus (1.–9. klass) on kohustuslik. Esimesse klassi oodatakse lapsi, kes on enne käesoleva aasta 1. oktoobrit saanud seitsmeaastaseks. Koolis tuleb käia kuni põhihariduse omandamiseni või 17aastaseks saamiseni – sama kehtib Eestis ka välisriigi kodakondsusega lastele. Riigi ja kohalike omavalitsuste üldhariduskoolides on haridus õppemaksuta.