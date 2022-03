Igor Volke: meist peab saama normaalne, hea kvaliteediga kosmosetsivilisatsioon, mitte selline, kes tapab valikuta naisi ja lapsi 

SUURED PLAANID: Igor Volke räägib, et Putini plaanid ja unelmad ei ole olnud USA ega teiste lääneriikide luurele saladuseks. Enam ei arva keegi, et Venemaa ei võiks Ukraina kõrval ka Moldaaviat, Balti riike ja isegi Soomet rünnata. Foto: Rauno Vahtre

Vladimir Putin on missioonil. Venemaa presidendi utoopia näeb ette Ukrainast Kiievi eraldamise. „Tema on nagu taevast saadetud läänemaailma – seda kapitalistlikku, ebainimlikku draakonit – peatama või likvideerima ja vene unistust ellu viima,” räägib Volke. „See on nagu supikont – palju sinna liha külge jääb, seda näitab elu,“ lisab ta.