TEENUSEID EI SAA: politsei teenindussaalide tööd häirib tehniline rike

Tehnilise rikke tõttu on hetkel kõikide politsei- ja piirivalveameti teenindussaalide töö häiritud. See tähendab, et praegu ei saa esitada dokumenditaotlusi, dokumentidele järele tulla ega esitada ajutise kaitse taotlust. Amet palub inimestel hetkel teenindussaali mitte tulla.