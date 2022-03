RIKE KÕRVALDATI: politsei- ja piirivalveameti teenindussaalide töö on taastunud

Tehnilise rikke tõttu oli kolmapäeval paari tunni jooksul häiritud kõikide politsei- ja piirivalveameti teenindussaalide töö. Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus töötas selle nimel, et probleemile kiiresti lahendus leida ning kell 12.55 teatas amet, et tehniline rike on lahendatud ning PPA teenindussaalide töö jätkub tavapäraselt.