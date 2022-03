Terviseamet: Covid-19 haigestumine on langustrendis, kuid haiglaravi vajadus püsib kõrge 

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepa sõnul lisandus eelmisel nädalal pea 15 000 uut haigusjuhtu ning võrreldes üle-eelmise nädalaga on registreeritud nakatunute arv ligi 34% võrra langenud. Nakatamiskordaja R langes 0,75-ni. „ Haigestumise ja nakatamiskordaja langus lubab prognoosida, et haigestumise langus jätkub ning sel nädalal näeme kokku ligi 10 000 nakatunut,“ lisas ta.

Sepa sõnul on viimase 14 päeva haigestumus langustrendis kõikides maakondades, suurimat langust täheldati Lääne-Virumaal. Eelmise nädala andmete põhjal vähenes haigestumine kõikides vanusrühmades. Suuremat vähenemist täheldati vanusrühmas 25–29 a, 40–44 a ja 45–49 a. Sepa sõnul on julgustav näha haigestumise langust ka vanemaealiste hulgas, mis lubab prognoosida, et järgnevatel nädalatel näeme langust ka hospitaliseerimistes.

Eilsest kaotas valitsus Covidi tõendi kontrollimise kohustuse ja kella 23 sulgemispiirangu. Eestis levib endiselt laialdaselt koroonaviirus, avalikes siseruumides jääb kehtima maskikandmise kohustus. Terviseamet soovitab endiselt ettevaatlikuks jääda. „Kuigi värskendatud ohutusmeetmed lubavad meil senisest vabamalt ringi liikuda, siis nakatumise oht püsib endiselt väga kõrgel tasemel. Kuna riiklikul tasandil on mitmeid piiranguid leevendatud, on õige aeg igal ühel võtta vastutus enda tervise eest, minnes vaktsineerima ja jälgides teisi juba tuttavaks saanud ennetusmeetmeid“ rõhutas Sepp ja lisas, et rahvarohkes siseruumis on nakatumise risk endiselt kõrge.