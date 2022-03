ABIKS SIIA SAABUNUD UKRAINLASTELE: ettevõtted ja huviringid pakuvad tasuta teenuseid

12.40 „Lotte ja kadunud lohed“ (vene keeles) / kestvus: 78 min

Eesti judoklubid otsustasid üksmeelselt, et Ukraina sõjapõgenike lapsed saavad treenida Eesti judoklubides tasuta ning esimesed Ukraina lapsed on oma treeningud Eestis juba alustanud. „Sõda on sundinud oma kodudest lahkuma sajad tuhanded pered ning Eesti judopere soovib anda oma panusse sellesse, et Eestisse jõudnud Ukraina lapsed tunneks siin ennast hästi ja saaks elada võimalikult tavapärast elu nagu neil oli oma kodumaal enne sõja algust,“ sõnas Eesti Judoliidu president Kaido Kaljulaid.



Eestis tegutseb üle 40 judoklubi ning Ukraina sõjapõgenike lapsed saavad valitud judoklubis tasuta jätkata oma judotreeninguid või alustada judo harrastamist.



Sobiva klubi leidmiseks palub Eesti Judoliit pöörduda juhatuse liikme Ruslan Jakimovi poole, kelle kontaktid leiab Eesti Judoliidu kodulehelt judo.ee.