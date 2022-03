VIDEO | Hädaolukorra lahendamise ühendstaabi juhid: Iklasse rajatakse vastuvõtupunkt, kus põgenikud saavad isikukoodi ja taotleda ajutist kaitset

Jako Salla rääkis, et vastuvõtupunkte on hetkel neli: Tartus, Tallinnas, Pärnus ja Rakveres. Sinna ei jõua kaugeltki mitte kõik inimesed, vaid suuresti bussidega siia tulnud inimesed. Piirile vastuvõtupunkti loomise eesmärk on, et inimene saaks oma töö, hariduse ja elukohaga seotud asju ajada kiiremini. Piiril võiks ideaalis anda isikukoodi ja ajutise kaitse, kui põgenik plaanib Eestisse jääda. Praegu peab inimene ise leidma need kohad, kus mingeid toiminguid teha. Kui Ikla vastuvõtupunkt saab avatud, muutub see palju lihtsamaks.

Sotsiaalkaitsegrupi ülesanded algavadki vastuvõtupunktist. Kui inimesed vajavad majutust, siis sealt nad selle koha saavad, vajadusel tagatakse ka transporti. 4277 inimest on hetkel riigi tagatud ja korraldatud majutusel. Palju on räägitud, kas majutuskohti on piisavalt. Sotsiaalkindlustusamet tegeleb sellega. Ükski inimene pole seni peavarjuta jäänud. Ka toitlustust pakutakse kolm korda päevas. Majutuskohtade juures on korraldatud riideabi ja muu aineline abi.

Majutuskohtade potentsiaal ei ole Eestis veel täidetud. Valmisolekus on 606 majutuskohta. Inimesi on majutatud 50 eri majutusasutuses üle Eesti. Lepingud on sõlmitud 66 kohaga, seega pole kõik kohad veel kasutuses. Üle 20 majutusasutuse on selliseid, millega lepingute sõlmimine on pooleli. Ikla vastuvõtukeskus saab oluliselt toetada majutusasutuste kasutamist üle Eesti, et inimesed ei koonduks ainult Tallinnasse või Tartusse.

Palju on küsitud, kas inimene saab ise valida, kuhu ta läheb. Valikut otseselt ei anta, kuid teatud asjadega arvestatakse. Näiteks kui kaasas on koduloomad, siis valitakse majutuskoht, kus loomad on lubatud.

Tuhandeid Eesti inimesi on oma abikäe ulatanud. Mitmed majutusasutused, kes ukrainlasi majutavad, on neid juba tööle võtnud.

Viktor Saaremets ütles, et päästeamet on kaasatud mitmel moel. Mehitatakse vabatahtlike koordinatsioonigruppi, millel on kaks olulist suunda: 1) kuidas Ukraina põgenik jõuab Poolast Eestisse, saades ka tee peal vajalikku abi. Mida päev edasi, seda keerulisematest kohtadest inimesed tulevad; 2) vabatahtlike ühenduste pakutava abi koordineerimine. Väga hea kontakt on pagulasabiga, mis on pikalt koordineerinud Ukraina põgenike jõudmist Eestisse. Nad on abistanud umbes 8000 inimest. Omajagu inimesi saabub siia ka omal käel. Kui inimestel on tuttavaid või lähedasi, kes on Poola piiril, siis tuleks pöörduda pagulasabi poole.

Saaremets ütles, et Eesti inimesed tahavad väga aidata Ukraina põgenikke. Abipakkumiste hulk on tohutu, mis eeldab laopindu ja koordineerimist, et abi jõuaks õigesse kohta. Eilse päeva jooksul suheldi umbes 20 vabaühendusega, üheskoos püütakse leida loogilist koordineerimissüsteemi.