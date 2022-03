OTSE | Pressikonverentsil annavad Ukraina sõjapõgenike olukorrast aru hädaolukorra lahendamise ühendstaabi juhid

Ajutisi taotluspunke luuakse ka ukrainlasi majutavatesse majutusasutustesse.

Belitšev ütles, et mõeldakse ka sellele, kuidas pakutavaid teenuseid viia juba piiri peale. Suurem osa inimesi saabub Eestisse Ikla piiripunkti kaudu, sinna plaanitakse rajada vastuvõtupunkt, et korraldada sealt edasi inimese sujuv liikumine ajutisse peatumispunkti või püsivasse elukohta.

Jako Salla rääkis, et vastuvõtupunkte on hetkel neli: Tartus, Tallinnas, Pärnus ja Rakveres. Sinna ei jõua kaugeltki mitte kõik inimesed, vaid suuresti bussidega siia tulnud inimesed. Piirile vastuvõtupunkti loomise eesmärk on, et inimene saaks oma töö, hariduse ja elukohaga seotud asju ajada kiiremini. Piiril võiks ideaalis anda isikukoodi ja ajutise kaitse, kui ta plaanib Eestisse jääda. Praegu peab inimene ise leidma need kohad, kus mingeid toiminguid teha. Kui Ikla vastuvõtupunkt saab avatud, muutub see palju lihtsamaks.

Sotsiaalkaitsegrupi ülesanded algavadki vastuvõtupunktist. Kui inimesed vajavad majutust, siis sealt nad selle koha saavad, vajadusel tagatakse ka transporti. 4277 inimest on hetkel riigi tagatud ja korraldatud majutusel. Palju on räägitud, kas majutuskohti on piisavalt. Sotsiaalkindlustusamet tegeleb sellega. Ükski inimene pole seni peavarjuta jäänud. Ka toitlustust pakutakse kolm korda päevas. Majutuskohtade juures on korraldatud riideabi ja muu aineline abi.

Majutuskohtade potentsiaal ei ole Eestis veel täidetud. Valmisolekus on 606 majutuskohta. Inimesi on majutatud 50 eri majutusasutuses üle Eesti. Lepingud on sõlmitud 66 kohaga, seega pole kõik kohad veel kasutuses. Üle 20 majutusasutuse on selliseid, millega lepingute sõlmimine on pooleli. Ikla vastuvõtukeskus saab oluliselt toetada majutusasutuste kasutamist üle Eesti, et inimesed ei koonduks ainult Tallinnasse või Tartusse.

Palju on küsitud, kas inimene saab ise valida, kuhu ta läheb. Valikut otseselt ei anta, kuid teatud asjadega arvestatakse. Näiteks kui kaasas on koduloomad, siis valitakse majutuskoht, kus loomad on lubatud.

Tuhandeid Eesti inimesi on oma abikäe ulatanud. Mitmed majutusasutused, kes ukrainlasi majutavad, on neid juba tööle võtnud.