Ligi kolmkümmend Saue valla Isamaa liikmetest lahkub erakonnast 

„Saue, aga ka paljusid aktiivseid Harju piirkonna liikmeid on tänaseni hoidnud Isamaa erakonnas vaid usk sellesse, et Lavly Perlingu eestvedamisel on Isamaa võimalik muuta avatud, demokraatlikuks ja kaasaegseks parempoolseks eestimeelseks erakonnaks, mis kannab endas läänelikke väärtuseid ning mis kõnetaks suuremat hulka ühiskonnagruppe, eriti noori. Isamaa eestseisuses toimunud arutelu ja hääletusega pandi see uks lõplikult kinni,“ ütles Kaarmann.