Kiievis langesid pommid, Vene oligarhid ei saa varsti armukestele ehteid osta 

Venemaa rahvuskaardi ülem Viktor Zolotov, Putini lähedane liitlane ja endine ihukaitsja möönis, et Moskva sõjaline pealetung Ukrainas ei kulgenud plaanipäraselt. See on seni ühe Kremli ametniku tugevaim tõdemus, et Venemaa invasioon Ukrainas on olnud oodatust aeglasem. Ta süüdistas kehvas edus Ukraina elanikkonna seas peituvaid „paremäärmuslikke elemente“. Ameerika luure aga andis esmaspäeva õhtul teada, et nende andmetel on Vene vägede pealetung pea kõikjal seisma jäänud. Kiievi all pole märgata erilist edasiminekut ning venelased passivad endiselt Hostomeli lennujaamagi ümber. Harkivist kagus asuva Izjumi poole on teel kuni 60 masinast koosnev kolonn, kuid praegu pole näha märke sellest, et Venemaalt oleks Ukrainasse lisajõudusid saadetud.

Venemaa kaitseministeerium väitis, et Ukraina raketirünnakus Donetskile hukkus 23 tsiviilisikut. Kiiev vaidles sellele vastu. „See on kindlasti Vene rakett või muu lõhkekeha. Vene propaganda on kaheksa aastat väitnud, et Ukraina relvajõud pommitavad Donetskit ja teisi linnu. Võite ise vaadata, milline näeb Donetsk välja praegu ja vaadata Harkivit ja Mariupolit, mida Vene okupatsiooniväed on rohkem kui kaks nädalat pommitanud,“ kommenteeris Ukraina kaitseministeeriumi ohvitser Leonid Matjuhhin. Matjuhhini sõnul kasutab Kreml raketilööki ära puhtaks propagandaks.

Ukraina luure väitel hävitab Vene armee Ukraina põllumajandusmasinaid, takistades sellega kevadkülvi. Kiievis kostusid teisipäeva hommikul plahvatused ning põlema läks üks kümnekorruseline kortermaja, kuid õnneks ei saanud keegi hukka. Väljaande The Kyiv Independent väitel avasid Vene väed Hostomeli evakuatsioonibusside pihta tule. Surma sai vähemalt üks inimene. Ka Harkiv sattus ööl vastu teisipäeva suurtükitule alla. Pommitamine algas uuesti samal ajal, kui alustati inimeste evakueerimisega. Rubižne linnas hukkus neli inimest ning Vene väed hävitasid kolm koolimaja, nende seas ka vaegnägijatest laste internaatkooli, ja ühe haigla. Mariupolist avati teisipäeval humanitaarkoridor erasõidukitele, kuid kahjuks on tsiviilisikute evakueerimiskatsed sealt seni suuresti ebaõnnestunud.

Euroopa Liit avalikustas neljanda sanktsioonipaketi Venemaa vastu. Sel korral võeti sihtmärgiks luksuskaubad ja investeeringud Venemaa energiasektorisse. Keelatakse luksusautode ja ehete eksport Venemaale.

Briti luure vahendab, et venelased leidsid Melitopolile uue linnapea, kellegi Moskvale ustava ametniku (Melitopoli meer rööviti möödunud nädalal otse ametipostilt). Briti kaitseministeerium viitas ka, et Venemaa soovib Hersonis lavastada libareferendumi, et oblastit sarnaselt Donetski ja Luhanskiga Ukrainast lahku löönud „rahvavabariigiks“ kuulutada.

Ukraina valitsuse nõunik Oleksi Arestovõtš ennustas, et sõda peaks hiljemalt maiks läbi saama. Ta tõi esile kaks erinevat stsenaariumi: „Sõlmime väga kiiresti rahuleppe – nädala või kahega – ja see hõlmab vägede minemaviimist ja kõike muud. Või üritatavad nad uueks ringiks kokku kraapida näiteks mõned süürlased, aga me purustame ka nemad ja lepe sõlmitakse aprilli keskel või lõpus.“ Süürlaste võitlusvalmidus külmal ja võõral maal ei näi ukrainlastes kuigi suurt hirmu tekitavat.