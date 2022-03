MINISTRIST SAI TÖÖSTURITE SUUVOODER! Andres Sutt tahab raiemahu suurendamist ja pesitsusrahu asemel saehüüdu 

Alles see oli, kui toonane keskkonnaminister Tõnis Mölder vähendas raiemahtu riigimetsas – koalitsioonilepinguski on sees punkt, mis seda lubab. Ühes intervjuus Õhtulehele kinnitas toonane keskkonnaminister Mölder, et raiemahud vähenevad lausa nii palju, et igaüks, kes mööda Eestit sõidab, näeb seda oma silmaga. Oma ametisoleku viimasel päeval Mölder andiski allkirja määrusele, kus osade puuliikide uuendusraie pindalad riigimetsas põrutasid lausa kümne aasta tagusesse aega.