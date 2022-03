Juhtkiri | Säilitame kainet mõistust 

Tõenäoliselt on piir kuskil nende kahe vahel ja alati mitte nii selge. Venemaa on ju Eestit läbi ajaloo palju mõjutanud ja tahes-tahtmata on siinne kultuur Peipsi taguse riigiga seotud. Seega on tõenäoliselt mõeldamatu ja arusaamatu, miks mõnes poes korjati lettidelt vene autorite teosed ära. Väga kaugel pole aga Venemaale ja venelastele nii tähtis 9. mai võidupüha, mida tähistatakse Eestis pronkssõduri juures.

Praegu pole ükski riigikogu erakond veel välja tulnud mõttega 9. mai tähistamine keelustada, kuid samas on juba kõlanud selliseidki mõtteid, et näiteks Georgi lindi kandmise peaks küll ära keelama – kas siis tehakse seda päeval või mõnel muul ajal. Loogika on ju iseenesest lihtne, sest mis on silme alt ära, see ehk ei ärrita ja võib-olla väldime niimoodi konfliktegi. Samas ei tasu aga loota, et sümbolite ja tähtpäevade keelustamine pühib need nende inimeste mälust, kelle jaoks on nood olulised. Nõukogude võim üritas seda pimesikumängu eestlastega teha, kuid meie ei unustanud, pigem tekkis trots ja viha.

Eestis võib õnneks rahulikult lugeda Aleksandr Puškini luuletusi ja kanda kollaseid ja siniseid rõivaid. Kõike ei pea alati keelama, vaid tuleb usaldada ka inimesi ning nende tervet mõistust. Pikk pandeemia on ju näidanud, et keelates ja piirates, reguleerides ei saavuta alati parimaid tulemusi. Ka poliitikute agarus on keerulistel aegadel pigem olnud ogarus. Alati on ju kuskil keegi, kes hakkab põhimõtteliselt keelu tõttu tegutsema. Puhtast trotsist.

Tõsi, kindlasti on provokaatoreid, kes üritavad vaenu õhutada, segadust külvata ja inimesi üksteise vastu üles ässitada. Eesti riigis on professionaalne politsei ja kaitsepolitsei ning muudki struktuurid, kes hoiavad toimuval silma peal ja kaitsevad meie turvalisust, vajadusel reageerides, selgitades, menetledes ja piirates.