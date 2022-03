Andres Inn | Kuidas sõda lõpeb? 

Ma eksisin täielikult ega osanud mitte iialgi arvata, et Putin kuulutab oma rahvuskaaslaste vastu sõja välja. Kirjutasin veel 23. veebruaril Ameerika sõpradele ja kolleegidele, et 200 000 Vene sõjaväelast ei tungi Ukrainale kallale, sest Putin on igati ratsionaalne mees. Nimelt oli maa veebruari lõpul pehme. Kui mina ei suutnud oma traktoriga metsa minna, ei suudaks Putini sõjamasinadki Ukraina pehmetel põldudel sõita.