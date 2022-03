Katarina Budrik | „Kas sa kardad krokodille?“ 

Ma ei ole kunagi teinud saladust sellest, et olen Eesti kodakondsusega venelane. Русская. Mulle on praegune sõda isiklik solvang; vaikus aga nõusolek kõigega. Kogusime koostöös Eesti Pagulasabi ning annetajatega töölt, ülikoolist ja sõpruskonnast raha, et tellida buss, mis tooks Ukraina-Poola piirilt Medykast sõjapõgenikke siia. Neid inimesi, kelle linnad on pommitatud mehe otsusel, kes enda sõnul räägib vene rahvuse nimel. Minu rahvuse nimel.