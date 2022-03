Kas tead, millal on internetikasiinos mängimine läinud liiale? Chanz aitab selles osas järge pidada! 

Lisaks on olemas sessiooni limiit ja kaotuse limiit. Sessiooni liimidiga saab mängija kindlaks määrata, kui kaua ta lubab endal teatud ajaperioodis mängida. Samas kaotuste limiit võimaldab mängijal otsustada seda, kui palju ta on nõus teatud ajaperioodis hasartmängule raha kulutama.

Limiite saab, vastavalt soovile, hiljem ka muuta, nii vähendada kui ka suurendada. Chanz soovitab alustada pigem väiksematest limiitidest ja edasi tõsta ainult vastavalt vajadusele ja oma võimalustele (nii rahalises kui ajalises mõttes).

Sedasi saab südamerahus mängida ja kindel olla, et mängid just nii palju, kui ise oled otsustanud ja endale lubada saad.

Pisut äärmuslikumad meetmed on juba konto piiramine (ehk siis keelata iseendal mängukeskkonda sisse logida) ning üleüldine hasartmängu piirang (mille saab kehtestada riigiportaalis Eesti.ee ning Maksu- ja Tolliametis).

Need kõik võimalused on mängijale vabalt kättesaadavad ja mängija saab ise otsustada, mis just tema jaoks kõige parem ja toimivam lahendus on.

Kahjuks pole haruldane ka niisugune olukord, kus inimene lihtsalt ei ole aru saanud, et tal võib olla probleeme. Selleks, et neid situatsioone vältida, on internetikasiino Chanz teinud hiljuti oma süsteemis mõningad muudatused.

Kuna Chanz tegutseb mitmes riigis, siis just välismaistelt turgudelt ja nendes riikides läbi viidud uuringute tulemustest on võetud eeskuju hasartmängude vastutustundliku reguleerimise ja korraldamise osas. Eesmärgiks on olla klientide jaoks võimalikult turvaline ja läbipaistev.