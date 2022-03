SÕJA MUSTAD PILVED: Lääne firmadest hüljatud Venemaal muutub igapäevaelu aina õudsemaks 

Raske on ülehinnata, milline mõju on Ukrainas algatatud sõjal kogu Venemaale ja selle tavakodanikule, keda ei kaitse Kremli müürid. Niigi mustale pildile annab tõrvmusta tooni veelgi juurde, et hulk Lääne brände ja ettevõtteid on teatanud, et peatavad Venemaal kõik oma tegemised. See tähendab, et Venemaale ei jõua ega toodeta seal kohapeal enam BMW ja Mercedes-Benz autosid. Kolmetriibuliste Adidase dresside kõrval ei saa Venemaal osta enam ka McDonald’si burgereid. Just selle kiirtoiduketi sulgemine on märgiline, kuna pärast Nõukogude Liidu lagunemist oli see üks esimesi Lääne brände, mis end Venemaal ankurdas. Nüüd on Venemaal ajutiselt suletud 847 naeratava klouni kiirsöögipunkti.