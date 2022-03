Covidi tõendid on jätkuvalt vajalikud reisimiseks 

Covidi tõendite kontrollimiseks loodud rakendus kontroll.digilugu.ee jääb avatuks, et vajadusel enne reisile minekut oma tõendi kehtivust kontrollida. Samuti jätkab TEHIK inimeste teavitamist, kui nende tõendid aeguvad. „Hetkel on kehtiv Covidi vaktsineerimise tõend 650 000 inimesel, kuid need on järk-järgult aegumas, mistõttu on oluline enne reisi tõendi kehtivus üle kontrollida,“ rääkis Arm. Lisaks saab kehtiva Covidi tõendiga Eestisse sisenemisel vabaks seitsmepäevasest isolatsioonist.