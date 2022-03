SÕJANÄDALAVAHETUS: Putin pani väidetavalt oma luurebossi koduaresti 

Putin tunnistas, et on valmis sõtta kutsuma umbes 16 000 vabatahtlikku Lähis-Idast. Umbes sama palju välismaalasi väidavad ukrainlased võitlevat endi ridades. Kuidas saaksid süürlased hakkama krõbedas külmas, jääb kaheldavaks. USAs tegutseva mõttekoja Lähis-Ida Instituudi analüütik Charles Lister kommenteeris, et kui Bashar al-Assadi režiim tõepoolest sellega nõustub, saab neist meestest tõenäoliselt puhas kahuriliha. Võõras on neile nii ilmastik kui keskkond. Kui madal on juba Vene sõdurite endi motivatsioon, võib ette kujutada geograafiliselt ning kultuuriliselt täiesti kaugete tegelaste lahinguvalmidust. Briti luure andmeil kavatseb Venemaa tööle võtta ka erasõjaväeettevõtete palgasõdureid. Ukrainlased väidavad, et Vene sõdurid põgenevad postilt ning keelduvad massiliselt sõjas osalemast. Selle kohta tuleb siiski märkida, et kuigi kahtlust pole, et okupantide moraal püsib väga madalal, ei tasu heal lugejal unustada, et ka Kiievil on sellist uudiste edastamisel oma huvi asju teatavast vaatevinklist esitleda või mingeid aspekte rohkem või vähem ilustada.