Kõik nagu ennist: Peipsi ääres vaadatakse Venemaa televisiooni harjumuspäraselt edasi 

UUDISED TOOVAD PEAVALU: Jevgenile piisab spordikanalist, see on pea ainus, mida ta vaatab. Foto: Aldo Luud

„Meil Kallastel on Venemaa ainult 40 kilomeetri kaugusel ja me saame tavalise antenniga nende televisiooni vaadata. Paljudel on katusel taldrikud ja vaatavad Venemaa kanaleid. Ma ise vaatan kõike, nii Vene kui ka Eesti omasid, aga peamiselt ETV plussi,“ võtab rahulikult jalgrattale toetuv Mihhail kokku olukorra, mis valitseb Kallaste väikelinnas pärast Venemaa telekanalite keelustamist.