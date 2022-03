AASTA VAIMULIK: ka hooldekodudes on inimesed kõigest ilma jäänud nagu sõjapõgenikud!

AASTA VAIMULIK: Jaanuari lõpul tunnustasid kolleegid Margit Laili aasta vaimulikuks valimisega. Foto: Aldo Luud

„Alustan sellest nädalast ka põgenike hingehoiuga. Just eile mõtlesin, et ka vanad, hooldekodus elavad inimesed on kõigest ilma jäänud. Nad tuuakse võõrasse kohta ja võõraste inimeste juurde,“ nendib aasta vaimulikuks valitud Kanepi luteri koguduse kirikuõpetaja Margit Lail.