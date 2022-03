Teadusnõukoja juht Maimets: piirangud ei leevendata kõiki korraga, vaid osahaaval. Kui olukord läheb paremaks, siis kaob ka maskikohustus 

„Oleme lubanud, et Eestis ei kehti koroonapiirangud ühtegi päeva rohkem kui vaja. Tean, et paljud on oodanud, et kaoks Covidi tõendite nõue ja kella 23 piirang meelelahutusasutustele. Ja väga paljud on andnud oma panuse selle ühise eesmärgi täitmiseks. Nüüd on see käes,“ ütles peaminister Kaja Kallas esmaspäeval pressiteate vahendusel. Kallase sõnul on jätkuvalt väga tähtis roll maski kandmisel, vaktsineerimisel ja tõhustusdoosil on siin väga oluline roll. Palun kõigil, kel vaktsineerimine veel ees seisab, kindlasti minna ja see ära teha.