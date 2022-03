TAPPEV PITS VIINA: enese teadmata korgijooki võtnud naine suri. „Kle jumala pekkis. Ta ei hinga enam.“ 

„Ma tunnistan, et see on minu poolt väga-väga hooletu ja lohakas käitumine. Ma südamest kahetsen, kuid see ei muuda juhtunut,“ lausus 32aastane Janek Pillisner ülekuulamisel. GHB ehk rahvasuus korgijook, mille ta oli viinapitsi tilgutanud, polnud tema sõnul Liinale (kannatanu nimi muudetud – H. M.) mõeldud. Kuid Liina kulistas selle ikkagi alla, teadmata, et pitsis on surmav kogus narkootikumi.