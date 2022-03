Juhtkiri | Valitsus jätkab maskeraadi maskidega 

Kui koroonapassi kaotamise kriteeriumiks oli kümne päeva keskmisena haiglasse raskes seisus jõudvate haigete arvu vähenemine 25 inimeseni, siis maskikohustuse puhul puudub isegi selline orientiir. Tolle 25 patsiendi nõuet ei ole keegi senini osanud lahti seletada, maskide puhul on asi veelgi ebamäärasem, sest Kaja Kallas teatab vaid, et maske tuleb kanda avalikes kohtades „enda ja teiste kaitseks“. Seega ööklubis võib tantsida ka peale südaööd, kuid seda tuleb teha maskis.

Kuid piirang, millest üha enam inimesi aru ei saa, mida järjest enam ei täideta ning mille täitmist riik kontrollida ei suuda (ega üritagi enam kontrollida), kahjustab eelkõige riigivõimu enda autoriteeti. Praegu puudub põhjendus, kuidas maskikandmine aitab ühiskonda kaitsta ning mis olulisemgi – kui kaua tuleb maske edasi kanda ning millal kavatseb valitsus maskikandmise kohustuse lõpuks tühistada. Teadusnõukoja uus juht on otse välja öelnud, et maskikandmine on suhtumise näitamine. Kui kaua me suhtumist peame näitama ja kellele?