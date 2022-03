Teet Kalmus: venelased kardavad „öiseid kummitusi“ ja Türgi droone

Kiievi põhjapoolsetes eeslinnades on Venemaa armee hakanud oma soomustehnikat hajutama majade vahele, et vältida droonirünnakuid, aga nüüd on uus häda – „notšnõje prizraki“ ehk öised kummitused. Väga hästi relvastatud Ukraina eriüksused, kes nopivad nüüd öösiti just selliseid teistest eraldatud sõjaväelasi. Ei ole vaja vist üle seletada, mida see kõik kokku teeb sõdurite psüühikaga.

Lisame juurde miinuskraadidega ööd, kus on keelatud kütuse kokkuhoidmiseks tehnikat käivitada. Äärmiselt vilets toitlustamine, elementaarsete hügieenivõimaluste puudumine. Ukraina pool levitab jutte, et linnas ootavad neid maailma parimad snaiprid, kes teevad oma tööd väga kiirelt ja efektiivselt. Paljudel sõduritel on tervisprobleemid. Pealtkuulatud kõnedest kumab läbi paaniline hirm Türgi droonide ees.

Ilma üle-Venemaalist mobilisatsiooni tegemata ei ole Venemaa armeel Kiievi all mitte mingisugust võimalust, aga mobilisatsioon võtaks palju aega ja siis oleks propagandasõja nö momentum läinud.

Süürlaste-aafriklaste kohaletoomise jutud on meeleheide. Natuke on Venemaal suurem edulootus lõuna suunal, aga ka seal on jõud killustunud.

Ukraina armeel muutub iga päev seis paremaks nii relvastuse kui isikukoosseisu osas, seega Venemaal ei muutu midagi lihtsamaks, vastupidi, mida päev edasi, seda keerulisem suures plaanis. Teatud territooriumite okupeerimine on reaalne, aga Ukraina armee murdmine mitte, vähemalt tänases reaalsuses.

Javorivi sõjaväelise objekti ründamine on kantud meeleheitest, sest nn erioperatsioon on lootusetult takerdunud. Kui puud lähevad lehte, muutuvad varitsusrünnakud veelgi efektiivsemaks, eriti lõuna pool. Putini ainuke lootus on üritada tõmmata NATO konflikti nii, et seda saaks serveerida kui NATO poolset initsiatiivi, aga tuleb säititada rahu.

Iga tank, mis hävitatakse, iga lennuk, mis alla lastakse, iga rakett, mille Venemaa välja laseb, vähendab tema võimekust lähiaastatel kuskil midagi üldse üritada, sest majandussanktsioonid löövad eriti valusalt just kõrgtehnoloogilise relvastuse arendamise ja tootmise pihta. Seega võitlevad ukrainlased ka meie eest ja me peame olema nende tagala selles sõjas agressori vastu.