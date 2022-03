Kaja Kallas: Covid-tõend kaob, ööklubid tehakse lahti, aga maskid jäävad

„Oleme lubanud, et Eestis ei kehti koroonapiirangud ühtegi päeva rohkem kui vaja. Ning seadsime sihiks, et kohe kui sümptomaatilise Covidi tõttu jõuab haiglatesse keskmiselt vähem kui 25 inimest päevas, lõpetame senised viimasedki kontrollimeetmed,“ kirjutab Kallas, et nüüd ongi see kauaoodatud päev käes.

„Südamest soovitus vaktsineerida ja kindlasti teha tõhustusdoos – omikrontüvi on jätkuvalt väga nakkav ning see ei ole lihtne haigus, kuid vaktsineerimisest on palju abi. Tean, et paljud on seda otsust oodanud ja andnud oma panuse, et see päev võimalikult kiiresti kätte jõuaks. Suur aitäh kõigile! Nüüd on meist igaühe kätes see, et saaksime ka edaspidi kontrollimeetmeteta hakkama,“ lisas peaminister.