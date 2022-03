ÕL VIDEO | Kolonel Margo Grosberg: Venemaa vajab Ukraina ründamiseks juurde inimressurssi

Kuigi Mariupoli linna pommitatakse, pole seda suudetud vallutada ning linn on jätkuvalt ukrainlaste kontrolli all. Ka Mõkolaievit, mis on Odessa ründamisel strateegiline punkt, pole suudetud vallutada.

„Venelased otsivad endale lisaüksusi, et neid Ukraina piiridele paisata,“ rääkis Grosberg. „Venemaa kaitseminister Šoigu on öelnud, et leidnud Süüriast vabatahtlikuid võitlejaid, kuid meie hinnangul, isegi kui see tõele vastab, pole tegu pole märkimisväärse jõuga. Tegemist on teist keelt kõnelevat ja teistmoodi sõdivate inimestega.“

Riigi kaitseinvesteeringute keskuse juht Magnus-Valdemar Saar tegi ülevaate ukrainlastele abi saatmisest. „Kõik meie saadetised on ukrainlastele kohale jõudnud. Planeerime nii sõjalist kui ka humanitaarabi juurde saata.“

Ukraina saadab regulaarselt abipalveid. „Ühtteist meil on, eriti, mis puudutab meditsiinilist abi. Vaatame üle ka täiendavalt relvastust ja laskemoona, mida sinna saata.“