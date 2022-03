Südamearstid hoiatavad: naised võiksid pöörata rohkem tähelepanu oma südame tervisele! 

Naise süda on mehe südamest väiksem ja kaalub vähem. Naise südamelihas on väiksema jõudlusega ning seda verega varustavad koronaararterid on väiksema läbimõõduga. Oluliseks erinevuseks on ka see, et rahuolekus on naiste südame löögisagedus kõrgem kui meestel. Naistel kutsub stress esile südame löögisageduse suurenemise, samal ajal kui meestel põhjustab stress pigem vererõhu tõusu. Haigestumisriskide hindamisel tasub meeles pidada, et rasedus ja sünnitamine tekitavad naise südamele üsna suure koormuse.