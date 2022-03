Juhtkiri | Era- või riigiarst? 

Selle asemel, et riikliku meditsiinisüsteemi ja eraarste ilmtingimata vastandada, peaks pigem mõtlema, kuidas süsteemid patsiendi huvides võimalikult hästi koos tööle panna. Milliseid teenuseid suudavad ettevõtjana tegutsevad arstid paremini katta ning millised peaksid kindlasti riigi käes olema? On selliseidki teenuseid, mille pakkumine on vilets. Suur osa riiklikust tervishoiust tegeleb juba tekkinud tõbede ravimisega ning seega on haiguste ennetamisel ruumi uutele tulijatele.