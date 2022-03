SÜÜDISTUS VALEÜTLUSTE ANDMISES: endine Tallinna abilinnapea Eha Võrk astub kohtu ette 

Jana-Helen Juhaste on selgitanud ajakirjandusele, et tegu oli tema eksmehe tagantjärele makstud lapsetoetusega, mida ta ei tahtnud endale saada. Paraku lükkas Juhaste selle väite eelmisel aastal kohtus ütlusi andes ümber ja tunnistas, et ta vahendas lapse isalt pärit raha Keskerakonnale.